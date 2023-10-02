Жителей Каширы примет обновленная поликлиника

Обновленное здание терапевтического корпуса Каширской центральной больницы примет в этом году пациентов в отремонтированном помещении. Стационар 1976 года постройки пережил капитальный ремонт. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«В этом году мы ремонтируем 116 объектов текущим ремонтом. 74 — закончим в этом году. В том числе и терапевтический корпус Каширской больницы», — сказала она.

Здание на Больничной улице за время ремонта полностью обновили. Тут поменяли все инженерные системы, провели отделочные работы и заменили аппаратуру.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.