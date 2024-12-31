Жителей Крыма могут оставить на Новый год и дальнейшие праздники без мобильного интернета
Советник главы Крыма предупредил граждан о «праздничных» отключениях интернета
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Население Крыма может столкнуться с отключениями и перебоями мобильного интернета в праздничные дни, в том числе и на Новый год. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Как пояснил Крючков, проблемы с мобильным интернетом могут наблюдаться из-за плановых отключений: их будут проводить из соображений безопасности крымчан. Риски сбоев сохраняются для всех операторов мобильной сети полуострова, материка, а также новых регионов РФ.
Отключения возможны в любое время суток. При этом граждане смогут совершать звонки и отправлять смс. Домашние операторы сети Wi-Fi будут предоставлять услуги стабильно.
Крючков попросил жителей отнестись с пониманием к перебоям, несмотря на то, что они совпадают на праздничные дни.
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