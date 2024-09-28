Жителей Лобни обучат навыкам оказания медпомощи на поле боя

Жителей Лобни приглашают на мастер-класс по тактической медицине. Занятия будут проводиться в Центральном парке культуры и отдыха.

Жителей Лобни приглашают на мастер-класс по тактической медицине. Занятия будут проводиться в Центральном парке культуры и отдыха.

Освоить навыки оказания первой помощи в экстремальных условиях могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе обучения жителей Лобни познакомят с основными принципами тактической медицины и научат правильно реагировать на ситуации, требующие медицинского вмешательства.

Навыки, полученные на занятии, могут оказаться незаменимыми и жизненно важными в критических ситуациях, отмечают организаторы.

Мастер-класс начнется в 16:00 в амфитеатре парка. Вход свободный.

Ранее сообщалось о том, что последнюю в этом году акцию «Проверь свое здоровье в парке» проведут в Московской области.