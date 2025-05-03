Жителей Московского региона ожидает самый теплый и ветреный день

В Москве с 3 по 4 мая обещают сильный ветер с порывами до 17 м/с. Однако Позднякова добавила, что дуть будет с юга и юго-запада, следовательно, воздух будет теплый. Тем не менее надеяться на сухую погоду не приходится. По данным синоптика, в понедельник можно ожидать осадки и даже грозу.

«Температура воздуха в Москве повысится до +16…+18 °С, разовьется термическая конвекция, за счет которой верхняя граница облаков может достигать 10—12 км, что является условием для развития грозовой деятельности, поэтому в прогнозе звучит: кратковременный дождь, гроза», — объяснила Позднякова.

Специалист отметила, что 4 мая станет самым теплым днем месяца, так как все последующие температура будет в пределах +10…+15 °С.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на фоне непогоды произошла крупнейшая авария на электросетях за последние 15 лет.