Жителей Московского региона предупредили о грозе до вечера пятницы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области предупреждение действует с одиннадцати часов дня до девяти часов вечера пятницы, 18 августа, в Москве — с трех часов дня до девяти часов вечера. В столице также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары.

Сегодня, по данным синоптиков, в столичном регионе ожидается жара до тридцати одного градуса. В Подмосковье и Москве пройдут кратковременные дожди.