Жителей Московского региона ждет теплый день с резким ночным похолоданием

Жителей столичного региона во вторник, 24 марта, ждет типичная весенняя погода с резкими суточными перепадами. Днем воздух прогреется до комфортных +13 градусов, однако к ночи возможны заморозки.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит от +11 до +13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем будет от +8 до +13, а ночью местами похолодает до –7. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 749–751 мм ртутного столба.

