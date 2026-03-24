Жителей Московского региона ждет теплый день с резким ночным похолоданием
Мартовский контраст: в Москве днем 24 марта до +13, ночью — заморозки до –7
Фото: [Весна в Дзержинском/Медиасток.рф]
Жителей столичного региона во вторник, 24 марта, ждет типичная весенняя погода с резкими суточными перепадами. Днем воздух прогреется до комфортных +13 градусов, однако к ночи возможны заморозки.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит от +11 до +13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области днем будет от +8 до +13, а ночью местами похолодает до –7. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.
Атмосферное давление сохранится в пределах 749–751 мм ртутного столба.
