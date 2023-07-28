Жителей Московской области приглашают в парки региона, чтобы проверить здоровье

Жители Московской области в эти выходные смогут проверить свое здоровье в 21 парке в Ленинском округе, Подольске, Щелково и не только, сообщили в областном Минздраве. Обследование пройдет в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

«Мы продолжаем выездные диагностические акции в парках. Это удобно, поскольку получить консультацию врача и сдать анализы можно, не посещая поликлинику», — рассказала Первый зампред регионального Правительства Светлана Стригункова.

По словам зампреда, обследование прошли уже четыре тысячи пациентов. В рамках него граждане смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжают внедрять новые стандарты в медорганизациях.