Жителей Московской области пригласили отправить письмо Деду Морозу

Жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу через новогодние ящики в отделениях Почты России, а также в музеях, выставочных центрах и на центральных площадях, сообщили в областном Мингосуправления.

Так, почта функционирует в 16 почтовых отделениях городских округов, в музее-заповеднике «Архангельское», в МЕГЕ Химки и в «Пряничном трамвае» в Коломне. Кроме того, написать новогоднему волшебнику можно в Москве — в почтовых отделениях на улицах Мясницкой, д. 26А и на Никольской, д. 7-9, в парках, ЦДМ на Лубянке, терминалах «Аэроэкспресс», на 24 станциях метро и не только.

«Новогодняя Почта — ежегодная акция, которая уже стала доброй традицией Почты России», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.