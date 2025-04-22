Жителей Московской области пригласили поучаствовать в акции «Диктант Победы»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международной акции «Диктант Победы». Мероприятие пройдет в очном и онлайн-форматах 25 апреля.

Для очного проведения акции в Подмосковье Московским областным региональным отделением «Единой России» было организовано свыше 1,3 тыс. площадок. Все они нанесены на карту.

Чтобы принять участие очно, нужно заранее пройти регистрацию на сайте акции. В день проведения мероприятия необходимо прийти на выбранную площадку и получить индивидуальный идентификационный номер. Для онлайн-участия также требуется регистрация на портале акции.

В ходе диктанта участникам нужно за 45 минут ответить на 25 вопросов, посвященных истории Великой Отечественной войны, а также теме спецоперации. Результаты онлайн-тестирования будут доступны на сайте сразу же. Проверка очных работ займет несколько недель.

Успешное участие в акции (25 правильных ответов) даст абитуриентам право на получение дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого требуется очное участие.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске будет организована 31 площадка для написания «Диктанта Победы».