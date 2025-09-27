Жителей Москвы и области предупредили о холодных выходных и дождях

В субботу, 27 сентября, московский регион ждет классическая осенняя погода, которая заставит достать из шкафа теплую одежду и зонт. По прогнозу Гидрометцентра, горожан встретит плотная облачность и дождь.

Столбики термометров днем едва ли преодолеют отметку в +10...+12 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Но главные сюрпризы приготовила ночь. К утру воскресенья воздух остынет до +4 градусов в столице и до +1 в области.

Такой резкий перепад между дневной и ночной температурой — серьезное испытание для сосудов. Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными: возможны головные боли, скачки артериального давления и общий упадок сил.

Ключевой фактор, который почувствуют многие, — атмосферное давление. Оно опустится до 755 мм ртутного столба, что считается достаточно низким показателем для области. При таком давлении в воздухе снижается концентрация кислорода. Это может вызвать чувство сонливости и легкую одышку у тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или дыхательными путями.

Северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с создаст ощущение, что на улице еще холоднее, чем есть на самом деле.

Ранее сообщалось, что в грядущий понедельник в Москве ожидается еще более заметное похолодание.