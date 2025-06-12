Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о штормовой погоде

Столичный регион готовится к непогоде — в ближайшие выходные Москву и Подмосковье накроют сильные дожди с грозами. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Прогноз озвучили на 13-14 июня, ближайшие пятницу и субботу. Синоптики заявили, что в регионе выпадет до половины месячной нормы осадков — от 25 до 40 мм при июньской норме в 77 мм.

Опасность представляют не только ливни, но и шквалистый ветер, скорость которого местами достигнет 17-18 м/с. Такие погодные условия связаны с активным циклоном, который движется по югу Центральной России с запада на восток.

Специалисты уже выпустили штормовое предупреждение, особо отмечая риск ухудшения погоды в пятницу днем и в ночь на субботу. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в отдельных районах Подмосковья, где возможны локальные подтопления и осложнения на дорогах.

Как подчеркивал заммэра Москвы Петр Бирюков, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой погоды.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили об опасности падения крупного града.