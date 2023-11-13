Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре до вечера вторника

В Москве и Подмосковье предупреждение действует до девяти часов вечера вторника, 14 ноября. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает Агентство «Москва».

По данным синоптиков, местами порывы ветра могут достигать пятнадцати метров в секунду.

Ранее сообщалось, что за сутки в Московской области выпало сорок процентов месячной нормы осадков.