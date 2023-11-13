Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре до вечера вторника
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В Московском регионе из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.
В Москве и Подмосковье предупреждение действует до девяти часов вечера вторника, 14 ноября. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает Агентство «Москва».
По данным синоптиков, местами порывы ветра могут достигать пятнадцати метров в секунду.
Ранее сообщалось, что за сутки в Московской области выпало сорок процентов месячной нормы осадков.