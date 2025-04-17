Жителей Москвы предупредили о временном закрытии движения на Пушкинской площади

С 17 по 24 апреля в российской столице будет проходить Московский международный кинофестиваль. В связи с данным мероприятием изменится график движения транспорта в районе Пушкинской площади.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С 14:30 17 апреля до 01:00 18 апреля, а также с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля будут закрыты участки в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара. Нельзя будет проехать от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

Горожан также предупредили о закрытии одной полосы на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.

Ранее сообщалось о том, что генпрокуратура России отправила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае на сумму не менее 65 млн рублей, которые числятся за бывшим инспектором ДПС из Москвы.