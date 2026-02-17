Жителей Перми напугали сирены на заводах и в жилых районах

Утром 17 февраля жители Перми обратили внимание на звуки сирен, которые раздавались на заводах и в разных районах города. В социальных сетях появились вопросы и тревожные сообщения.

В региональном Министерстве территориальной безопасности «КП-Пермь» оперативно разъяснили ситуацию. В ведомстве отметили, что утром на территории Пермского края был введен режим беспилотной опасности.

Кроме того, в 8:30 в краевой столице дополнительно ввели экстренный режим — план «Ковер». Это значит, что воздушное пространство над городом закрыто для всех воздушных судов, кроме задействованных в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах курортного города Сочи нашли обломки беспилотников. Отмечалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку в течение десяти часов.