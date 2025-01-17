Жителей Первоуральска переселили из аварийного жилья в разрушающуюся квартиру

Семья из городского поселка Прогресс пожаловалась на качество жилья, которое им предоставили вместо аварийного.

По словам главы семьи, местная администрация предоставила им квартиру, которая находится в плачевном состоянии.

В комнатах потрескавшиеся стены, хлипкий потолок, дыры в полу. Никакого ремонта в квартире нет.

В результате жилищные условия семьи только еще больше ухудшены.

Об инциденте сообщает телеканал «ОТВ».

«У администрации по документам всё чётко, всё хорошо у них. Мне сейчас куда идти жить?» — пожаловался глава семьи.

Однако представители администрации заявили, что претензий при подписании договора социального найма у мужчины не возникали, а также отметили, что другого варианта жилья они не могут предложить.

Ранее сообщалось о том, что в Мытищах снесли здание аварийного многоквартирного дома.