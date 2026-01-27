Жителей Подмосковья озадачили дырявые пачки с гречкой: и это оказался не брак

Покупателей одного из сетевых супермаркетов в подмосковной Лобне озадачили пакеты с гречневой крупой. На фабричных упаковках они обнаружили небольшие отверстия, что вызвало вопросы о сохранности продукта, пишет REGIONS .

Специалист с многолетним опытом работы в ритейле объяснила, что такие дырочки — не производственный брак, а специальная технология, призванная сохранить качество крупы на магазинной полке. Как рассказала эксперт Елена Сиваева, отверстия делают преднамеренно для циркуляции воздуха.

«Без доступа воздуха крупа может отсыреть, а на стенках упаковки иногда образуется конденсат. Микроотверстия позволяют воздуху циркулировать и поддерживать оптимальную влажность. Так крупа лучше сохраняет свою свежесть и рассыпчатость», — пояснила специалист.

Практическая польза такой вентиляции очевидна: она предотвращает появление плесени и продлевает срок сохранения продукта в исходном состоянии. Что касается риска проникновения вредителей через эти отверстия, эксперт успокоила покупателей.

«Отверстия настолько малы, что моль или жучки через них попасть не могут. Основная угроза заражения возникает уже после вскрытия упаковки дома», — отметила Елена Сиваева.

Специалист дала конкретные рекомендации по хранению крупы после покупки. Для обеспечения долгосрочной сохранности продукт необходимо пересыпать в герметичную тару.

«После того как вы открыли пачку, крупу обязательно нужно пересыпать в герметичную тару. Идеально подойдут стеклянные или пластиковые банки с плотно прилегающими крышками. Это защитит содержимое от влаги и насекомых», — посоветовала эксперт.

При этом она добавила важный нюанс: даже в закрытой банке крупе периодически требуется проветривание, чтобы избежать появления затхлого запаха. Таким образом, креативная, на первый взгляд, «дырявая» упаковка оказывается продуманным инженерным решением, а грамотное хранение дома становится логичным продолжением этой технологии.

