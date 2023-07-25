Жителей Подмосковья предупредили о грозе до утра среды

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за грозы.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, предупреждение действует с девяти часов вечера вторника до девяти часов утра среды.

По данным синоптиков, в регионе также местами ожидается сильный дождь, а порывы ветра при грозе могут достигать пятнадцати метров в секунду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что самым теплым днем недели в столичном регионе может стать четверг.