Жителей Подмосковья предупредили о грозе до утра среды
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за грозы.
Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, предупреждение действует с девяти часов вечера вторника до девяти часов утра среды.
По данным синоптиков, в регионе также местами ожидается сильный дождь, а порывы ветра при грозе могут достигать пятнадцати метров в секунду.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что самым теплым днем недели в столичном регионе может стать четверг.