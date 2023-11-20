Жителей Подмосковья предупредили о мощных снегопадах в конце ноября
Синоптик Ильин предупредил о мощных снегопадах в ЦФО в конце ноября
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В последнюю неделю ноября по территории Центрального федерального округа (ЦФО) пройдут две волны мощных снегопадов, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Слова метеоролога приводит РИАМО.
«Самые сильные снегопады накроют южные, восточные и северо-восточные области ЦФО, а также области Волго-Вятского района. <…> Москву накроют снегопады с 27 ноября, но не такие сильные, как пройдут на юге», — пояснил Ильин.
В некоторых районах ЦФО за сутки выпадет от десяти до тридцати сантиметров осадков, уточнил синоптик. Он добавил, что после 27 ноября небольшие снегопады затронут и юго-восточные районы Московской области.
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