Жителей Подмосковья предупредили о начале брачного периода у лосей

В конце августа у лосей начинается период гона, поэтому они могут выходить в жилые районы, парки и скверы, выбегать на дороги и проявлять агрессию, в связи с чем гражданам следует быть осторожными. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Для Подмосковья это особенно актуально, учитывая довольно большую популяцию лосей в регионе. По последним данным, их численность превышает 14 тысяч особей, причем встретиться они могут практически в любом округе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве уточнили, что на раздражительность животных может повлиять лай собак, поэтому их владельцам следить за питомцами и держать их на поводке. Водителей также призвали соблюдать осторожность. В частности, снижать скорость в темное время суток и на участках дорог со знаком «Дикие животные». При обнаружении раненого лося важно позвонить в единую справочную службу 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.