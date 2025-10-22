Жителей Подмосковья предупредили о переходе поездов ЦППК на новый график движения

В пресс-службе ЦППК предупредили жителей Подмосковья о переходе поездов на новый график движения, он начнет действовать с 26 октября. Корректировки в график были внесены совместно с МЖД. В этом году ежегодные корректировки были совмещены с переходом на зимний график.

На Белорусском и Савеловском направлениях назначили 10 дополнительных экспрессов и два обычных поезда. У двух поездов сократили время в пути. Скорректировали расписание 16 рейсов до Усово. Некоторым поездам назначили дополнительные остановки.

На Курском и Рижском направлениях в график движения поездов дальнего пригорода внесли точечные корректировки. У ряда поездов и экспрессов скорректировали режим остановок и время следования, а также продлили маршруты. Также были назначены дополнительные поезда от/до Нахабино.

На Казанском направлении назначили и продлили некоторые поезда и экспрессы. Семь поездов стали ходить быстрее. Все 14 обычных поездов Москва (Казанский вокзал) — Раменское — Москва (Казанский вокзал) будут курсировать до Ипподрома. Некоторым поездам назначили дополнительные остановки.

На Киевском и Горьковском направлениях на центральном участке назначили шесть дополнительных поездов. У девяти поездов время в пути сократилось. Некоторым поездам назначили дополнительные остановки.

На Павелецком направлении назначили три дополнительных экспресса между Москвой, Ожерельем и Узуново, а также 11 поездов, курсирующих в течение дня между Павелецким вокзалом и Бирюлево. Три поезда будут ходить быстрее.

На Ярославском направлении скорректировали расписание и пути прибытия/отправления ряда пригородных поездов, изменили остановки на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, назначили 14 дополнительных поездов, сократили время в пути у трех поездов.

Актуальное расписание представлено на официальном сайте и в приложении компании, а также на ж/д станциях и остановках.

