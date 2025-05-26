Жителей Подмосковья предупредили о рассылке фейковых сообщений от имени Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, фальшивые рассылки начали получать жители Херсонской области.

«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!» — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты Роскомнадзора не занимаются рассылкой сообщений, а также не обзванивают население. В случае получения такого сообщения от неизвестных не стоит следовать их указаниям! Напомним, что официальный сайт Роскомнадзора — rkn.gov.ru, телефон горячей линии — +7 (495) 198-65-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.