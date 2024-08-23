Жителей Подмосковья предупредили о ремонтных работах на трассе М-8 «Холмогоры»

Дорожники выполняют замену верхнего слоя покрытия на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», работы проходят на участках с 62 по 96 километр в районе Сергиево-Посадского округа по направлению в Москву. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

«При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на ремонтируемом участке трассы и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути», — говорится в сообщении.

В рамках ремонта специалисты фрезеруют изношенное покрытие, устраняют образовавшиеся дефекты, укладывают новый слой асфальтобетонный смеси. Работы проходят с использованием технологии объемно-функционального проектирования, чтобы обеспечить прочность и долговечность покрытия, уточнили в ведомстве. Завершить их планируют до конца сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.