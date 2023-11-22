Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели в четверг

Завтра в столичном регионе из-за метели местами будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает Агентство «Москва» .

В Москве предупреждение будет действовать в четверг с трех часов дня до девяти часов вечера, в Московской области — с двух часов дня до девяти часов вечера.

Помимо этого, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что завтра в столице ожидается затяжной снегопад. По данным метеоролога, к выходным высота снежного покрова вырастет до десяти сантиметров.