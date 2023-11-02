Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде до вечера

Общество
©Алексей Куденко/РИА Новости

Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]

В Московском регионе из-за осадков объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение действует до девяти часов вечера четверга. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили, что сегодня в Москве и Подмосковье пройдут дожди, местами сильные.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что в четверг в Московском регионе начнется постепенное похолодание. В южных и восточных районах Подмосковья будут интенсивные дожди.

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