Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде до вечера
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В Московском регионе из-за осадков объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение действует до девяти часов вечера четверга. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
Синоптики предупредили, что сегодня в Москве и Подмосковье пройдут дожди, местами сильные.
Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что в четверг в Московском регионе начнется постепенное похолодание. В южных и восточных районах Подмосковья будут интенсивные дожди.