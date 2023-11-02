Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде до вечера

Предупреждение действует до девяти часов вечера четверга. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили, что сегодня в Москве и Подмосковье пройдут дожди, местами сильные.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что в четверг в Московском регионе начнется постепенное похолодание. В южных и восточных районах Подмосковья будут интенсивные дожди.