Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в выходные
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В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение в Подмосковье и Москве действует с девяти часов вечера субботы, 3 февраля, до девяти часов вечера воскресенья, 4 февраля. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает Агентство «Москва».
По данным синоптиков, местами порывы ветра в выходные дни будут достигать пятнадцати метров в секунду.
Также в Московском регионе до понедельник действует предупреждение о гололедице.
Ранее метеоролог Александр Кислов рассказал о необычных погодных явлениях в России.