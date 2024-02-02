Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в выходные

Предупреждение в Подмосковье и Москве действует с девяти часов вечера субботы, 3 февраля, до девяти часов вечера воскресенья, 4 февраля. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает Агентство «Москва».

По данным синоптиков, местами порывы ветра в выходные дни будут достигать пятнадцати метров в секунду.

Также в Московском регионе до понедельник действует предупреждение о гололедице.

Ранее метеоролог Александр Кислов рассказал о необычных погодных явлениях в России.