Жителей Подмосковья предупредили о скором начале плановых отключений горячей воды

В мае в Подмосковье начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, в ходе которых специалисты проведут модернизацию оборудования на котельных, проведут гидроиспытания, а также обновят оборудование на котельных. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В ведомстве напомнили, что такие работы проводятся каждый летний период, чтобы организовать качественное теплоснабжение осенью и зимой. Узнать о графике и сроках отключения горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг. На данном ресурсе жители также могут подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.