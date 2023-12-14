Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении диких животных в городах зимой

С приходом зимы в города Подмосковья могут выходить дикие животные, которым тяжело найти еду под снегом. Об этом сообщили в областном Минэкологии.

«Так, недавно, жители Мытищ присылали видео со стаей кабанов, разоряющих городские помойки. Помимо этого, за период конца осени — начала зимы были случаи захода лис в населенные пункты», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Жителей Подмосковья призвали соблюдать спокойствие при встрече с дикими животными. Не стоит издавать громкие звуки, делать резкие движения, лучше, стараясь не упускать зверя из своего поля зрения, отойти на безопасное расстояние. Если вы встречаете зверя не в первый раз и он ведет себя агрессивно, важно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.