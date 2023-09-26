Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ближайшие две ночи

В ближайшие две ночи в столичном регионе ожидается расширение зоны заморозков, предупредил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в центральную часть Европейской России вернулись холодные ночи. Так, минувшей ночью на метеостанции ВДНХ в Москве минимальная температура составила плюс 6,9 градуса, в подмосковных Черустях — плюс 0,6 градуса.

Похожие температуры наблюдались в Новгородской и Тверской областях, а в городе Холм столбики термометров опустились до отметки в минус 3,1 градуса, добавил синоптик.

Сегодня в Московском регионе, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов тепла, в столице — от семнадцати до девятнадцати градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве и Московской области закончится бабье лето.