Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников

«Сделать это самостоятельно можно, если SIM-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне. Связано это с тем, что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия. Если же SIM-карты на руках у вас уже нет — потеряли или выбросили за ненадобностью, — сменить номер на портале Госуслуг самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» — уточнил Зарипов.