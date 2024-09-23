Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников
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Жителям Подмосковья следует быть бдительными в связи с активизацией мошенников. Об этом рассказали в Правительстве Московской области совместно с управлением по киберпреступности ГУ МВД Московской области.
Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по региону Александр Зарипов отметил, что для совершения своих мошеннических действий злоумышленники могут покупать старые SIM-карты, чтобы восстановить доступ к учетным записям пользователей. Это позволяет им узнать паспортные данные жителей, а также информацию об их недвижимости и не только. Эксперт посоветовал гражданам открепить неиспользуемый номер телефона от Госуслуг, онлайн-банка и других аккаунтов, чтобы обезопасить себя.
«Сделать это самостоятельно можно, если SIM-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне. Связано это с тем, что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия. Если же SIM-карты на руках у вас уже нет — потеряли или выбросили за ненадобностью, — сменить номер на портале Госуслуг самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» — уточнил Зарипов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.