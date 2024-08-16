Жителей Подмосковья предупредили об опасности употребления энергетиков
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Частое употребление энергетических напитков может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, сузить сосуды и повысить артериальное давление, что грозит поражением сердца и мозга. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, содержание которого варьируется. В состав энергетика входят также вещества, улучшающие усвоение кофеина, усиливающие и удлиняющие его действие. Получается, что в комплексе энергетики снижают усталость, повышают настроение. Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма», — отметил врач.
По его словам, регулярное употребление таких напитков может грозить проблемами с сердцем, сердечным приступом, аритмией и внезапной смертью. Кроме того, в больших дозах они способны вызвать бессонницу, тахикардию, тошноту и рвоту, заключил Холдин.
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