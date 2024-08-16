Жителей Подмосковья предупредили об опасности употребления энергетиков

«Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, содержание которого варьируется. В состав энергетика входят также вещества, улучшающие усвоение кофеина, усиливающие и удлиняющие его действие. Получается, что в комплексе энергетики снижают усталость, повышают настроение. Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма», — отметил врач.