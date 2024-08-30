Жителей Подмосковья предупредили об увеличении дорожного трафика в первую неделю сентября

Дорожный трафик в Подмосковье увеличится в первую неделю сентября, самыми загруженными днями будут понедельник, четверг и пятница. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, основываясь на данных с комплексов фотовидеофиксации.

В ведомстве уточнили, что количество автомобилей в эти дни будет превышать отметку в три миллиона. Час пик ожидается с 7:00 до 9:00, наибольшее число транспорта прогнозируется в период с 6:00 до 10:00. Это особенно затронет Мытищи, Пушкино, Ивантеевку, Балашиху, Реутов, Люберцы, Жуковский, Наро-Фоминск, Раменский и Чехов. Повышение числа машин ожидается на Ярославском, Новорязанском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.