Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экофестивале, приуроченном ко Дню эколога

Жители Подмосковья могут принять участие в традиционном экологическом фестивале, приуроченном ко Дню эколога, который пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной Одинцовского округа в следующую пятницу. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области, которое выступает организатором мероприятия.

«Основная тема фестиваля — наука и экология. Мы призываем объединить науку, образование и культуру для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках мероприятия гости смогут принять участие в активностях на свежем воздухе, а также познакомиться с природоохранной работой, которую ведет министерство совместно с экологическими активистами и неравнодушными жителями. В частности, их ждут мастер-классы по созданию льняной куклы, бумажного змея, экологический квест по территории парка, презентация проекта «Беличья тропа и крылья добра» и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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