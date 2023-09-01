Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парках

«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более 7 тысяч человек», — рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.