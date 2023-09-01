Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парках
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В эти выходные в Подмосковье вновь можно будет проверить здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщили в областном Минздраве. Выездные бригады врачей будут работать в 11 городских парках, в том числе, в Долгопрудном, Люберцах, Подольске и других округах.
«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более 7 тысяч человек», — рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.
Жители региона смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови. С собой для прохождения медицинского обследования нужно взять паспорт и полис ОМС.
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