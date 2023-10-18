Жителей Подмосковья пригласили к участию во всероссийской акции «Военно-патриотический диктант»

В конце ноября в России пройдет вторая межрегиональная просветительская акция «Военно-патриотический диктант». Проверить свои знания по истории смогут и жители Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства образования.

В рамках диктанта участникам предстоит ответить на вопросы о государственных символах, памятниках, традициях народов России, военных событиях, победах и полководцах страны, а также о достижениях государства в различных сферах, в том числе в искусстве, науке, технологиях и спорте. Также будут вопросы по обществознанию, социологии и праву.

Всего будет пятьдесят заданий. На их выполнение дается один час. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в «Военно-патриотическом» диктанте можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе существенно улучшились показатели ОГЭ и ЕГЭ.

*Возрастное ограничение 14+