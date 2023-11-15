Жителей Подмосковья пригласили отпраздновать День рождения Деда Мороза в парках

В эту субботу почти в 60 парках культуры и отдыха Подмосковья пройдет областное мероприятие «День рождения Деда Мороза», сообщили в Минкульттуризме региона.

В ведомстве уточнили, что для гостей подготовили интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое. Так, например, в парке «Мира» в Мытищах пройдет анимационная программа «Зимовята», акробатическое шоу «Зимняя сказка» и мастер-класс «Рождественские календари», в парке «Пехорка» в Балашихе — подготовят резиденцию Деда Мороза, тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной и так далее. Отметим, что мероприятия пройдут при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.

*Возрастное ограничение 6+