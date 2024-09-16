Жителей Подмосковья пригласили поболеть за отечественных роботов

Жители Подмосковья смогут поболеть за отечественных роботов, представленных в первом отборочном этапе нового сезона «Битвы роботов», в режиме онлайн, чемпионат пройдет в следующую субботу. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Соревнования пройдут в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена», в рамках него команды инженеров-робототехников смогут сразиться в битве. Их проведут в дисциплинах «Битва роботов» и «Битва мини-роботов», подготовленной для участников 10-17 лет с машинами весом до 1,5 килограмма. В первом этапе сразятся 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая, лучшие из них — выйдут в полуфинал. Трансляция чемпионата будет доступна поссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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