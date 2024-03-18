Жителей Подмосковья пригласили посетить мероприятия в рамках Фестиваля финансовой культуры и грамотности

В Подмосковье продолжается Фестиваль финансовой культуры и грамотности, центральной площадкой на этой неделе станет стенд региона, представленный на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Для посетителей при поддержке банков–партнеров проведут викторины и квесты по кибербезопасности, лекции и квизы по финансовой грамотности, представят обучающие курсы для начинающих инвесторов и не только. Так, например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ провели викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности, который разработала Академия ПСБ. В эту среду для гостей подмосковного стенда состоится квиз по финансовой грамотности, который организуют при поддержке Министерства финансов и НИФИ Минфина России. Вскоре мероприятия проведут Совкомбанк и Сбербанк.

Отметим, что фестиваль организовали Министерство экономики и финансов Подмосковья, Минфин России, ГУ Банка России по ЦФО, отделение Социального фонда России по Москве и области, Прокуратура Московской области, УФНС России по региону, Министерство образования Московской области, а также Министерство социального развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.