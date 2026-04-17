Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в медиапроекте «ТопБЛОГ»

В этом сезоне тема проекта — «Родной контент». Участникам доступны три трека: образовательный трек «Медиакампус», стратегический трек «Министерство контента» и отраслевой трек «Медиареактор».

Чтобы присоединиться к проекту, достаточно вести блог в социальных сетях, разрешенных на территории РФ. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта.

Финал сезона пройдет в октябре в Мастерской управления «Сенеж». Там же объявят победителей.

В целом с 2020 года в проекте приняли участие более 7,3 тыс. жителей Подмосковья. Из них 133 человека стали финалистами, а 17 — победителями.

