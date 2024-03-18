Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном климатическом конкурсе

«Конкурс направлен на поиск эффективных практик по климатической адаптации, а также иных климатических инициатив, направленных на устойчивое развитие. Это очень актуально в свете климатических вызовов последнего времени, когда общество вынуждено адаптироваться к изменениям», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.