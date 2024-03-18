Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном климатическом конкурсе
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Жители Подмосковья могут направить заявку на участие в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия», который проводится по инициативе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области, которое оказывает поддержку конкурсу в регионе.
«Конкурс направлен на поиск эффективных практик по климатической адаптации, а также иных климатических инициатив, направленных на устойчивое развитие. Это очень актуально в свете климатических вызовов последнего времени, когда общество вынуждено адаптироваться к изменениям», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Принять участие в состязаниях смогут представители органов государственной власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и просто жители. Заполнить заявку для этого можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.