Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом курсе «Флагманов образования»
Стартовал курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом курсе «Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он посвящен теме роли гражданина в устройстве страны.
Курс реализуется в рамках трека «Государство». Он был разработан совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».
Сейчас Подмосковье входит в число лидеров по количеству регистраций на трек «Государство». От региона поступило 292 заявки. Прием заявок длится до 1 октября.
Курс состоит из пяти тематических блоков. В их рамках участники изучат основы территориального устройства страны, тему организации власти и выборов, основы законодательства и важность общих ценностей.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле готовность образовательных учреждений области к новому учебному году.