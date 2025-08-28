Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом курсе «Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он посвящен теме роли гражданина в устройстве страны.

Курс реализуется в рамках трека «Государство». Он был разработан совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».

Сейчас Подмосковье входит в число лидеров по количеству регистраций на трек «Государство». От региона поступило 292 заявки. Прием заявок длится до 1 октября.

Курс состоит из пяти тематических блоков. В их рамках участники изучат основы территориального устройства страны, тему организации власти и выборов, основы законодательства и важность общих ценностей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле готовность образовательных учреждений области к новому учебному году.