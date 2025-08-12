Жителей Подмосковья пригласили принять участие в спецпроекте «В лабиринтах истории»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в образовательном проекте о героях войны 1812 года «В лабиринтах истории». Организаторы — «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Государственный исторический музей.

Проект стартовал 12 августа и продлится до конца года. В его рамках нужно выполнить 12 исторических заданий, следуя по маршруту экспозиционных залов Музея Отечественной войны 1812 года. Чтобы приступить к заданиям, необходимо отсканировать QR-код на стелах «Другого Дела».

Участники, успешно выполнившие все задания, получат памятные сувениры от Государственного исторического музея и топ-призы ежемесячных розыгрышей марафона.

