Жителей Подмосковья призвали быть внимательнее из-за гололеда
В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
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В Московской области из-за ухудшения погодных условий, связанных с гололедицей, объявлен «желтый» уровень опасности, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.
Это предупреждение будет действовать в регионе с 21:00 мск 4 марта. В Москве «желтый» уровень опасности начнет действовать с 02:00 мск 3 марта.
Аналогичные меры введены в других областях Центрального федерального округа (ЦФО). «Желтый» уровень опасности объявлен в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Курской и Белгородской областях.
В Тверской области установлен «оранжевый» уровень, который указывает на более высокую степень угрозы.
По информации синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода, при которой температура воздуха будет приближена к 0°C. Ночью столбики термометров могут опускаться до небольших отрицательных значений, тогда как днем температура иногда будет подниматься выше нуля.
Отмечается, что такие колебания температур способствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Это создает опасные условия для водителей и пешеходов. Синоптики призывают граждан быть внимательными, соблюдать осторожность и учитывать прогнозы погоды при планировании поездок.
Ранее Гидрометцентр РФ назвал регионы, где на следующей неделе будет аномально теплая погода.