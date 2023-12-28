Жителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в новогодние праздники

В новогодние праздники повышается риск возникновения ДТП, в том числе, из-за нарушения скоростного режима, поэтому важно помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что во всех округах в праздники Госавтоинспекция региона проведет профилактические рейды и массовые проверки, которые будут направлены на выявление водителей в нетрезвом состоянии и тех, кто нарушает другие требования ПДД.

«Кроме рейдов сотрудники проведут информационно-пропагандистскую и разъяснительную работу, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма в зимний период», — добавили в сообщении.

Пешеходов также отдельно призвали носить световозвращатели или включать фонарики вечером и соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.