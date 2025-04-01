Жителей Подольска пригласили на День открытых дверей местного роддома

В Подольске отметят День беременных. Так, 7 апреля Подольский роддом проведет в ДК «Октябрь» День открытых дверей, сообщили в соцсетях администрации городского округа.

В программе лекции, мастер-классы, консультации, розыгрыши призов и концерт.

Врачи расскажут обо всех этапах беременности — от планирования до послеродового периода. Все желающие смогут посетить мастер-классы по уходу за новорожденными детьми. Также будут работать интерактивные зоны, где можно будет получить индивидуальную консультацию по грудному вскармливанию.

Среди гостей разыграют косметические наборы для новорожденных, стульчики для кормления, бесплатное размещение в послеродовых палатах повышенной комфортности и фотосессию для беременных.

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