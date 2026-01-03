Жителей российского села разочаровали двойные тарифы на одном из маршрутов

В Чебоксарах с начала нового года подорожал проезд на одном из популярных автобусных маршрутов. Как следует из документа перевозчика, поездка из столицы Чувашии в поселок Кугеси и обратно теперь обойдется пассажирам значительно дороже, пишет «ProГород» .

Согласно подписанному 30 декабря тарифу, оплата наличными составит 50 рублей, а по электронной транспортной карте (ЕТК) — 48 рублей. При этом после 21:00 вводится вечерний тариф, который увеличивает стоимость проезда на 10 рублей для любого способа оплаты, делая максимальную цену билета равной 60 рублям.

Постоянные пассажиры этого направления отмечают, что ранее дневная поездка стоила 38 рублей, а вечерняя — 42 рубля. Таким образом, фактический рост тарифов составил от 10 до 12 рублей в зависимости от времени суток. Это изменение напрямую затронуло жителей, регулярно пользующихся данным пригородным сообщением.

Ранее сообщалось, что новые тарифы на транспорт ввели в Москве. Они начали действовать со 2 января.