Жителей столичного региона предупредили о возможном ледяном дожде
Тишковец: в столичном регионе в ночь на понедельник пойдет ледяной дождь
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По словам метеоролога Евгения Тишковца, примерно в полночь с воскресенья на понедельник в столичном регионе может выпасть ледяной дождь. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что также на столичных дорогах вероятно формирование гололедицы 2-5 мм толщиной.
По мнению синоптика, к завтрашнему вечеру столбики термометров опустятся до отрицательных показателей, при этом в связи со стопроцентной влажностью воздуха станет казаться, что на улице ударил десятиградусный мороз.
Ранее метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в России в апреле.