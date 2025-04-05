Жителей столичного региона предупредили о возможном ледяном дожде

По словам метеоролога Евгения Тишковца, примерно в полночь с воскресенья на понедельник в столичном регионе может выпасть ледяной дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что также на столичных дорогах вероятно формирование гололедицы 2-5 мм толщиной.

По мнению синоптика, к завтрашнему вечеру столбики термометров опустятся до отрицательных показателей, при этом в связи со стопроцентной влажностью воздуха станет казаться, что на улице ударил десятиградусный мороз.

Ранее метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в России в апреле.