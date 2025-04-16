Жителей Тюменской области предупредили о скором пике паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что гидрологи ожидают в регионе пик паводков на реке Ишим к 18 апреля. Уровень вод постепенно повышается и пока не идет на снижение, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Повышение уровня воды в реках фиксируют ежедневно, службы держат ситуацию на контроле. Однако и жителей призвали быть бдительными в весенний период, так как в скором времени гидрологи прогнозируют пик паводков.

Так, в селе Ильинка уровень воды составил 753 см, прибавление составило три сантиметра за сутки. В Ишиме произошло +7 см, сейчас уровень достиг 634 см. В Абатском — 711 см (+7 см), в Викулово — 616 см (+1 см). Это не критические отметки, угрозы для поселений нет. Мониторинг проводится регулярно, в том числе с коптеров.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали превышение содержания пыли в Уфе.