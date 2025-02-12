Жителей Центральной России поразил «барометрический удар»: люди теряют сознание
SHOT: в Центральной России стали чаще вызывать скорую из-за скачков давления
Фото: [Медиасток.рф]
Центральная Россия столкнулась с «барометрическим ударом». Вследствие резких колебаний атмосферного давления зафиксировано увеличение количества вызовов скорой помощи, сообщил телеграм-канал SHOT.
Граждане теряют сознание, страдают от сильнейших головных болей и носовых кровотечений. Кроме того, многие испытывают усталость и общее недомогание.
По информации специалистов Гидрометцентра России, высокое давление вызвано влиянием мощного антициклона, исходящего из Азии. Больше всего страдают Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калуга и Владимир. Метеозависимые пациенты обращаются в медицинские службы с тяжелыми мигренями, общей слабостью и нестабильностью артериального давления.
В условиях перепадов атмосферного давления врачи советуют пить больше воды, больше отдыхать, избегать физических нагрузок и при необходимости принимать назначенные медикаменты.
Ранее сообщалось, что температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году.