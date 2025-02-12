Жителей Центральной России поразил «барометрический удар»: люди теряют сознание

Граждане теряют сознание, страдают от сильнейших головных болей и носовых кровотечений. Кроме того, многие испытывают усталость и общее недомогание.

По информации специалистов Гидрометцентра России, высокое давление вызвано влиянием мощного антициклона, исходящего из Азии. Больше всего страдают Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калуга и Владимир. Метеозависимые пациенты обращаются в медицинские службы с тяжелыми мигренями, общей слабостью и нестабильностью артериального давления.

В условиях перепадов атмосферного давления врачи советуют пить больше воды, больше отдыхать, избегать физических нагрузок и при необходимости принимать назначенные медикаменты.

Ранее сообщалось, что температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году.