Жителей Жуковского приглашают на встречу с администрацией

В пятницу, 25 октября, администрация Жуковского проведет встречу с жителями города. Встреча будет проходить в формате «Выездной администрации», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Горожан будут ждать к 17:00 в школе № 10 по адресу: г.о. Жуковский, ул. Левченко, д. 7.

В рамках встречи планируется обсудить ряд актуальных вопросов, в частности, новую схему движения в микрорайоне № 5, строительство дороги ул. Гризодубовой-Анохина. Также жители Жуковского смогут задать любые интересующие их вопросы или оставить письменное обращение.

Ранее сообщалось о том, что корпорация ВЭБ.РФ хочет продать простаивающий в Жуковском Superjet.