Цена выживания в мороз: жителям Югры выставили огромные счета за отопление и горячую воду

Февральские квитанции за жилищно-коммунальные услуги стали неприятным сюрпризом для жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Суммы в платежных документах за январь в ряде случаев достигли порога в 30 тысяч рублей, что вызвало волну негодования среди населения. Об этом пишет Ura.ru.

Жители различных муниципалитетов Югры массово сообщают о резком скачке расходов на содержание жилья. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сургутском районе и Нижневартовске. Так, в поселке Белый Яр владельцы квартир столкнулись с необходимостью заплатить за теплоснабжение около 14 тысяч рублей, а с учетом подогрева воды и прочих услуг общая сумма в квитанции превысила 32 тысячи рублей. Аналогичные жалобы поступают из Радужного, где средний чек за небольшую квартиру составил порядка 17 тысяч рублей.

Собственники недвижимости пытаются выяснить причины такого финансового давления у ресурсоснабжающих организаций. В ответ представители коммунальных структур поясняют, что основной причиной роста цифр стали экстремально низкие температуры, зафиксированные в регионе в течение первого месяца года. По словам специалистов, для поддержания комфортного режима в жилых домах потребовалось повышенное потребление тепловой энергии, что напрямую отразилось на итоговых расчетах.

Несмотря на логику поставщиков ресурсов, многие югорчане считают такие начисления неподъемными для семейного бюджета. В социальных сетях активно обсуждается вопрос обоснованности текущих тарифов, ведь общие расходы на ЖКХ теперь сопоставимы с размером средней пенсии или значительной частью заработной платы. Напомним, что в некоторых регионах на поддержку льготных категорий граждан выделяется более $50 млн ежегодно, однако текущая ситуация в ХМАО требует особого внимания со стороны надзорных органов. Жители надеются на проведение детальной проверки правильности начислений за морозный январь.

